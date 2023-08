Malpensa, due addetti malmenati da clochard

Ancora personale addetto alle pulizie aggredito da un senzatetto nell’aeroporto di Malpensa. E’ successo ieri mattina. Purtroppo a pochi giorni dal vertice che si è svolto in Prefettura a Varese per affrontare tra istituzioni e risolvere il problema della presenza di clochard che vivono nell’aerostazione, di nuovo il sindacato Flai si trova a segnalare l’ennesima aggressione a chi sta lavorando. Ieri uno dei senzatetto, presenza fissa a Malpensa ha preso a pugni due addetti alle pulizie. I due dipendenti stavano effettuando un intervento di bonifica di uno spazio attiguo al locale macchine degli ascensori quando si sono imbattuti nel senzatetto che, non gradendo la loro presenza, ha prima preso a pugni un lavoratore e subito dopo il collega andato in suo soccorso. I due addetti, accompagnati al Pronto soccorso di Somma Lombardo, sono stati medicati e dimessi con tre giorni di prognosi. Sull’episodio interviene Antonio Perna, segretario regionale Flai: "Chiediamo un intervento celere delle istituzioni a tutela dei lavoratori".