Malore, schianto nel parcheggio dell’ospedale

È deceduto poco dopo il ricovero in ospedale a Legnano l’automobilista di 76 anni che ha avuto un malore all’interno del parcheggio del nosocomio perdendo il controllo della propria auto e andando a schiantarsi. L’incidente ieri mattina nel parcheggio dell’ospedale nuovo di Legnano verso le 9. L’auto senza controllo è finita addosso ad un dissuasore e poi è carambolata contro una vettura parcheggiata. L’uomo ha avuto un infarto ed il suo cuore ha cessato di battere poco dopo al pronto soccorso nonostante le tante manovre praticate per cercare di tenerlo in vita. Sul posto un’ambulanza della Croce azzurra di Buscate, l’automedica, vigili del fuoco e polizia locale. Per il 76enne non c’è stato nulla da fare. Per fortuna non ci sono stati feriti perchè una volta perso il controllo l’auto ha continuato la sua corsa all’jnterno del parcheggio che come tutte le mattine era pieno di gente che si stava recando a fare gli esami in ospedale. Alla scena hanno assistito decine di persone le quali hanno subito chiamato i soccorsi. La prima ambulanza disponibile era quella della Croce Azzurra di Buscate.Ch.S.