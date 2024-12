Malore alla guida. Si schianta contro i militari

Il malore improvviso alla guida, poi lo schianto contro una gazzella dei carabinieri, una passante e la recinzione di un’abitazione. Drammatico l’incidente che ha sconvolto la mattinata di ieri lungo via IV Novembre. Il bilancio è di cinque feriti. Tutto si è consumato in pochi istanti, poco prima delle 11. Un furgone Ford Transit, guidato da un 45enne, è andato fuori controllo mentre procedeva in direzione di San Giorgio lungo la trafficata arteria. Il conducente, colto da un malore improvviso, ha perso la guida del mezzo e ha centrato in pieno una gazzella dei carabinieri in transito, poi ha travolto una donna di 49 anni che stava camminando sul marciapiede, infine si è schiantato con violenza contro la recinzione di un’abitazione, all’altezza del civico 13 di via IV Novembre. Sul posto tre ambulanze, due automediche e i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano.

Il 45enne è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Legnano in codice rosso. Probabilmente ha avuto un infarto e le sue condizioni sono preoccupanti. La passante, seppur ferita, è stata ricoverata in codice giallo con un femore spezzato, mentre i due carabinieri coinvolti – lievemente contusi – sono stati accompagnati in pronto soccorso a Legnano per accertamenti. Via IV Novembre, teatro della tragedia, è stata chiusa al traffico per tre ore per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi del caso. Sul posto, oltre i vigili del fuoco di Legnano, anche gli agenti della polizia locale di Canegrate, coordinati dal comandante Ornella Fornara, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica di un incidente che ha sfiorato conseguenze ben più gravi. Ch.Sor.