Fabbro, lilla per sempre: il Legnano porterà il nome dell’ultrà scomparso sulla maglia

LEGNANO (MILANO), 13 febbraio 2025 - Uniti per ricordare "Fabbro". È stato un pomeriggio di ricordi per i tifosi del Legnano che si sono ritrovati al Welcome Hotel in seguito all'idea di Giuseppe Calini, imprenditore e grande sostenitore del Legnano Calcio. È stata infatti realizzata una maglia celebrativa in onore di Fabrizio Bergamaschi, detto “Fabbro”, storico ultrà lilla scomparso nel 2021.

L’iniziativa è stata presentata durante una conferenza stampa nel corso della quale è stata presentata la maglia che la squadra indosserà nella gara casalinga di domenica al Mari contro il Mariano. All’evento erano presenti il presidente del Legnano, Sergio Zoppi, il direttore organizzativo Nicola Caserta e il direttore generale Roberto Nava. Oltre ai dirigenti lilla, hanno partecipato anche diversi giocatori della prima squadra e una delegazione dei Boys Lilla, gruppo ultras che ha seguito il Legnano negli stadi di tutta Italia.

I commenti

“Ricordo Fabbro, l’ho conosciuto e oggi sono molto emozionato – ha affermato Calini – I Boys sono incredibili, la vera forza di questa squadra. Da tempo avevo in mente di fare qualcosa di speciale, di creare una maglia celebrativa per un grande tifoso legnanese, che so che continua a seguirci da lassù. Il colore della maglia è lilla luce, una tonalità particolare. Non era mai successo che una squadra giocasse con il nome di un tifoso sulla propria divisa. Ringrazio la società lilla e il direttore Caserta per la disponibilità”.

“Siamo fieri e onorati di ricordare un tifoso speciale, così come vogliamo farlo con tutti – queste le parole di Nicola Caserta – Il signor Calini è sempre stato vicino alla squadra e questa iniziativa ne è un’ulteriore dimostrazione. Siamo felici di poter offrire alla città questo omaggio. Ovviamente aspettiamo tutti al Mari per la partita contro il Mariano, insieme ai nostri tifosi vogliamo fare qualcosa di importante”.

Chiusura per il direttore generale dei lilla Roberto Nava: “Se siamo qui oggi è merito del signor Calini, che ha avuto questa splendida idea. Anche noi abbiamo voluto partecipare a questa iniziativa donando una maglia speciale autografata da tutti i giocatori".