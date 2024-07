Magenta, il Centro Moda Idea Più chiude: quindici persone a casa

Magenta (Milano), 19 luglio 2024 – Un altro pezzo della storia di Magenta se ne va. Anche il Centro Moda Idea Più ha chiuso definitivamente. Alla base i problemi del commercio che non hanno risparmiato nemmeno il celebre store di via Espinasse. E con la chiusura si apre il problema per una quindicina di lavoratrici, più che altro commesse, che erano occupate nel famoso magazzino d’abbigliamento. Le lavoratrici sono state avvisate un mese e mezzo fa e si sono rivolte subito ai sindacati nel tentativo di trovare una conciliazione.

“L’azienda però non è andata incontro alle richieste formulate dall’assemblea delle lavoratrici – commenta Manuel Vulcano, funzionario Cub – Chiedevano un incentivo all’esodo congruo con gli anni lavorati, ma non c’è stato nulla da fare. A questo punto come sindacato impugneremo i licenziamenti”.

Non si parla di ragazze alle prime esperienze lavorative ma di ultracinquantenni madri di famiglia, per le quali trovare una ricollocazione appare difficile, se non impossibile. Il Centro Moda era un punto vendita conosciutissimo, uno dei fiori all’occhiello di Magenta.