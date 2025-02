Magazzino Rfi. Via al cantiere “velostazione”

Area delimitata, primi lavori di sollevamento del fondo effettuati e opera finalmente al via: dopo mesi di attesa e dopo che l’iter burocratico si era finalmente sbloccato solo poche settimane fa, il cantiere per la realizzazione dell’attesa velostazione da ricavare in un magazzino di Rfi, sino a oggi abbandonato, è stato ufficialmente aperto e gli operai si sono messi al lavoro a pochi metri di distanza dal binario 1 della stazione ferroviaria cittadina. La velostazione, struttura già prevista in progetti e piani del territorio, tra cui il Piano della Mobilità Ciclistica dell’Altomilanese datato 2011, rientra a tutti gli effetti nel progetto "L’Alto Milanese va in mobilità sostenibile" e all’interno del "Programma sperimentale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro".

Verrà portata a termine grazie a un contratto di comodato d’uso gratuito della durata di otto anni, che l’amministrazione comunale ha stipulato con Ferrovie dello Stato Sistemi Urbani. Oggetto dell’intervento è, in questa fase, il porticato dell’ex magazzino Rfi a lato dei binari: i lavori, si stima, possano terminare entro la fine di aprile e consistono in interventi edili (consolidamenti lignei, pulitura delle superfici, rifacimento del massetto e della pavimentazione, scavi per i collegamenti elettrici), impiantistici e di realizzazione delle pareti in lamiera forata e vetro. La velostazione avrà un accesso dotato di un apposito sistema di apertura che permetterà l’ingresso agli autorizzati senza bisogno di custodia e sarà dotata di 96 stalli per biciclette a due piani e 12 a un piano, con possibilità di ricarica per bici elettriche, oltre a una colonnina di manutenzione bici. Il quadro economico complessivo dell’intervento è di circa 179.600 euro, di cui oltre 35mila euro finanziati dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

P.G.