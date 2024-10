Luna park di Legnano, tutto pronto: le date, le novità e i prezzi

Legnano, 13 ottobre 2024 – Il conto alla rovescia è partito: il luna park di Legnano torna dal 19 ottobre al 17 novembre.

Le prime attrazioni iniziano già ad essere installate e, per questo, ci sarà una pre-apertura speciale prevista per i giorni 19, 20, 21, 24 e 25 ottobre, in cui molte ma non tutte le giostre saranno già disponibili per il pubblico. Questo sarà solo l’inizio di un’edizione straordinaria che vedrà il 26 ottobre la grande inaugurazione ufficiale, con una promozione esclusiva per i primi 1000 visitatori.

L’inaugurazione ufficiale del lunapark si terrà il 26 ottobre, con apertura alle 15:30. I primi 1000 visitatori che entreranno riceveranno un bracciale speciale che darà diritto a una promozione irripetibile, la formula 2x1: per ogni biglietto singolo acquistato per le attrazioni, si avrà diritto a un secondo ingresso gratuito. Ma anche sconti esclusivi presso tutti i padiglioni a premio, giochi a tempo e stand alimentari. Il bracciale sarà personale e non cedibile. Se rimosso o danneggiato, perderà la sua validità. La promozione è valida solo il 26 ottobre e terminerà alle 19.

Il luna park di Legnano presenta tre nuove attrazioni, pensate per offrire emozioni mai provate prima:

Eclipse: un’attrazione da brivido che ha già fatto il giro dei più grandi lunapark d’Europa, come l’Oktoberfest di Monaco. Con i suoi 48 metri di altezza, Eclipse promette un’esperienza adrenalinica indimenticabile.

NBA Live: giostra adrenalinica, adatta a tutti, che ti trasporterà in un’avventura ispirata al mondo del basket professionistico.

No Limit: un’evoluzione del classico Super Freesbee, con rotazioni a 360o che porteranno i visitatori a spingersi oltre ogni limite.

Anche quest’anno, per chi visita il luna park durante i giorni feriali, saranno disponibili coupon sconto sui prezzi di tutte le attrazioni. I coupon possono essere scaricati direttamente dal sito www.alphalunapark.it.