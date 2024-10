Il Luna Park di Legnano in gara per il titolo di migliore parco attrazioni d'Italia

Legnano (Milano), 31 ottobre 2024 – Il Luna park di Legnano è ufficialmente in gara per il titolo di miglior Luna park Italiano. I giostrai legnanesi hanno infatti invitato tutti a sostenere la candidatura votando sul sito: www.alphalunapark.it/award. "Ogni voto è importante e ci aiuterà a raggiungere questo riconoscimento prestigioso", hanno spiegato illustrando poi gli eventi speciali per tutti i gusti e le età che iniziano proprio stasera, con la serata di Halloween con trucca-bimbi e spettacoli dal vivo, per immergersi in un’atmosfera magica e spaventosa. Domani, 1° novembre la tradizionale Fiera dei Morti, con attrazioni e bancarelle per una giornata dedicata a tutta la famiglia. Il 6 novembre due eventi speciali in un solo giorno. La mattina il Luna park si trasformerà in uno spazio senza barriere, riservato gratuitamente ai ragazzi con disabilità, con frittelle offerte per tutti i partecipanti. “Nel pomeriggio si festeggiano gli studenti con il nostro School Day, durante il quale verranno distribuiti biglietti omaggio alle scuole dell’obbligo di Legnano”.