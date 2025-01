L’ultimo saluto al farmacista Campiglio

È stato uno dei farmacisti “storici“ della città e anche una persona di particolare sensibilità, impegnata su vari fronti nel campo dell’associazionismo. Si terranno questa mattina, alle 9.30, nella chiesa della parrocchia dei Santi Martiri i funerali di Angelo Campiglio, scomparso all’età di 87 anni dopo un lungo ricovero ospedaliero dal quale era appena rientrato. Campiglio si era laureato in Farmacia all’Università di Pavia iniziando subito dopo la sua attività a Legnano, prima dirigendo la farmacia nel cuore della città, in piazza san Magno, e poi aprendone una nuova in via Venezia, nel rione Oltrestazione. Non solo: ben cosciente che un intero quartiere non potesse restare senza i servizi primari necessari per la cittadinanza, nei primi anni Novanta aveva anche aperto il primo dispensario farmaceutico nella galleria commerciale di via dei Salici, nel rione Mazzafame, allora considerato periferia “scomoda“.

Campiglio era stato anche un consigliere di Federfarma e nel territorio era stato particolarmente attivo come socio del Rotary Ticino. Negli anni ’80 era stato anche consigliere della circoscrizione Oltrestazione e presidente del IV Consiglio di circolo didattico. È stato uno dei promotori più attivi anche per le attività di beneficienza organizzate dal gruppo che riuniva la "classe 1937", iniziative che hanno avuto come interlocutori tra gli altri Anfass, Amici di Sonia, Castoro Sport e gli Amici de La Sequoia.

P.G.