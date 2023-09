Luino, LE INDAGINI SUl cEDIMENTO DELL’IPPOCASTANO Il crollo del ramo e i feriti davanti all’oratorio In arrivo un nuovo sopralluogo dei periti agronomi

Nuovo sopralluogo la prossima settimana a Luino dei periti agronomi incaricati dalla Procura della Repubblica di Varese e dalle difese per ulteriori approfondimenti per fare chiarezza sulle cause del distacco del grosso ramo di ippocastano che il 26 giugno scorso aveva travolto 8 persone, ferendone due, una bambina di 7 anni e la mamma di 45 anni, in modo grave. Un primo sopralluogo è già stato effettuato, tra il 7 e l’8 settembre gli esperti saranno di nuovo sul posto, in via San Pietro, per analizzare ogni strato del tronco e acquisire elementi utili a stabilire le cause di quel crollo improvviso poiché in apparenza l’albero non presentava problemi. La Procura di Varese ha aperto un fascicolo per lesioni colpose, le indagini sono state affidate ai carabinieri di Luino. Al momento, come atto dovuto, sono iscritti nel registro degli indagati due tecnici comunali.R.F.