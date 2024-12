Lotta alla distrofia. Mercato solidale in Galleria Cantoni

L’Unione italiana lotta alla distrofia muscolare è presente fino a domenica alla Galleria Cantoni (via Talisio Tirinnanzi) per sostenere la campagna di Fondazione Telethon. Nel gazebo si possono trovare candele profumate alla vaniglia e scatole di cioccolatini al latte o fondenti, con dediche su cartigli al loro interno. Sono regali solidali, che danno linfa alla ricerca e permettono di donare speranze e cure alle persone con malattie genetiche rare. In città l’associazione, presieduta da Luciano Lo Bianco, ha sede in via Colli di Sant’Erasmo. Nasce nei primi Anni Settanta e da allora a oggi è stata un punto di riferimento e confronto per tante famiglie alle prese con la malattia.

Numerosi i servizi svolti: dall’accompagnamento delle persone con disabilità all’assistenza diretta. E poi tanti momenti ludici: dalla festa nelle due settimane centrali del mese di giugno (con l’esibizione di gruppi musicali e alcuni momenti di dibattito sulla disabilità) ai due turni di vacanza a Marina di Pietrasanta, uno per adulti e uno per giovani. Recentemente in sede è stato ospitato un incontro di mentoring, che consiste nel trasferimento di informazioni tra due persone. L’obiettivo è fornire ai disabili gli strumenti per intraprendere un percorso di vita autonoma. È un progetto sperimentale, che ha avuto avvio per volontà di Parent project Spagna e si è diffuso negli altri Paesi d’Europa. Per contattare la sezione legnanese dell’associazione: uildm.legnano@gmail.com, oppure il numero telefonico 0331.544112. Silvia Vignati