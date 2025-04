Lotta alla criminalità organizzata. Comuni pronti a fare la loro parte: "Serve maggiore coordinamento"

Un momento di confronto tra istituzioni e cittadinanza a Canegrate, nell’ambito di un incontro pubblico promosso dalla Commissione Comunale Antimafia e Legalità. L’evento ha visto la partecipazione di alcuni membri della Commissione Regionale Antimafia della Lombardia, con l’obiettivo di costruire un dialogo diretto e costruttivo su legalità, beni confiscati e contrasto alle mafie. Una giornata che si è articolata in due momenti distinti. Nel pomeriggio, a Rescaldina, i rappresentanti delle due commissioni hanno visitato "La Tela", un bene confiscato alla criminalità organizzata e restituito alla collettività. In serata, al Polo Culturale Catarabia di Canegrate, si è svolto l’incontro pubblico "Per costruire insieme un futuro di legalità", moderato da Pietro Basile, referente di Libera Contro le Mafie. Tra gli interventi, quelli della presidente della Commissione Regionale Antimafia Paola Pollini e della consigliera regionale Michela Palestra, che hanno ribadito il ruolo fondamentale delle istituzioni regionali nel coordinamento delle politiche di contrasto alla criminalità organizzata.

A portare il punto di vista della realtà locale è stato Christian Fornara, presidente della Commissione Comunale Antimafia di Canegrate, che ha sottolineato l’importanza del lavoro sinergico tra amministrazioni e cittadini nel presidiare il territorio e prevenire ogni forma di infiltrazione mafiosa. Particolarmente significativa la presenza di numerosi rappresentanti istituzionali del territorio. Una partecipazione che testimonia l’impegno corale delle comunità locali nel promuovere la legalità come valore condiviso e irrinunciabile. Durante l’incontro è stato dedicato ampio spazio al tema dei beni confiscati e sono emerse diverse proposte concrete rivolte alla Commissione Regionale Antimafia. L’obiettivo condiviso è quello di rafforzare il coordinamento tra enti locali e promuovere una rete territoriale sempre più attiva e consapevole nel contrasto a tutte le forme di criminalità.

Ch.S.