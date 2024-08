Lotta al tumore al seno, nuove strategie

Un medico donna a servizio delle donne malate. La dottoressa Carmine Fantò (nella foto) è la nuova Capo sezione della Radiologia senologica di Humanitas Mater Domini e specialista dei Centri medici Humanitas medical care. "Il mio obiettivo è quello di creare percorsi di diagnosi per immagini altamente personalizzati, tenendo conto delle specificità individuali di ogni singola paziente, come l’allattamento, la presenza di protesi, la storia familiare e la densità mammografica – afferma –. Non si tratta solo di eseguire degli esami, ma di integrare la diagnostica per immagini nella realtà personale di ogni paziente, includendo donne asintomatiche, sintomatiche, con familiarità, con mutazioni genetiche e già operate, per seguire con attenzione i loro controlli periodici", conclude la dottoressa.

Originaria di Bari, la dottoressa ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico della sua città. Successivamente, si è specializzata in Radiologia presso il Dipartimento di Scienze Morfologiche - Biomediche dell’Università degli Studi di Verona, dove ha ottenuto anche un Master multidisciplinare in Senologia. Dopo aver completato la sua formazione è tornata a Bari, qui ha lavorato al Saris del Policlinico, un Centro di riferimento per la patologia mammaria nel Sud Italia. Nel 2008 si è trasferita a Trento, dove ha assunto la responsabilità dello screening mammografico. Fa parte del comitato scientifico "Lotus, oltre il tumore al seno", un’associazione dedicata alla sensibilizzazione della malattia. S.V.