L’orrore senza fine della guerra . A teatro va in scena il Te nel deserto

Si intitola “TE nel deserto. O guerra o pace o...” la performance teatrale che andrà in scena domenica alle 16 al Monastero di S. Maria Assunta. Promossa dalla Pro loco, con il contributo del Comune, verrà replicata anche a Legnano (al Castello di S.Giorgio) domenica 11 maggio alle 17. Si tratta di un progetto itinerante (lo scorso anno si è svolto ad Angera, Varese, Uboldo), nato dalla necessità di uscire dall’indifferenza, di fronte al massacro in Terra di Palestina che dura da decenni e per quanto orrore faccia oggi la parola genocidio, sembra non sia ancora abbastanza.

"Ci proponiamo di portare un contributo concreto alla compagnia teatrale Ashtar Theatre di Ramallah, che fornisce il suo aiuto fondamentale ai ragazzi traumatizzati e sopravvissuti alla guerra - spiega l’architetto e insegnante di arte Emanuela Bessega, autrice del lavoro insieme a Elis Ferracini, regista, drammaterapeuta, educatore -. Noi proviamo, per come ci è possibile, a dar forma e a veicolare le parole di Vittorio Arrigoni “Restiamo umani”. La pièce si è poi sviluppata in sinergia con il gruppo teatrale Il villaggio in città, di Busto Arsizio".

Lo spettacolo combina una performance di danza a una sequenza di monologhi, che si relazionano con opere artistiche donate da artisti delle arti plastiche e visive partecipanti al progetto. Tra le parti recitate troviamo alcuni dei Monologhi di Gaza, tratti dal contributo di Ashtar Theatre, altre si collegano in grande e in piccolo al mondo in cui siamo tutti immersi. La conclusione ha un sapore corale con il rito del tè, grazie al coinvolgimento di gruppi locali in contatto con le realtà straniere sul territorio. A Cairate parteciperà l’associazione Il trampolino e l’associazione filantropica “A.I.C.S.S.”. Gli artisti coinvolti sono: Isabel Lima, Marzia Mucchietto, Gabriella Roggero, Silvio Boselli, Francesco Campanoni, Luis Fop, Giacomo Toselli. Gli attori: Edoardo Banfi, Elena Morandi, Emanuela Bessega, Emma Ferracini, Isabella Dall’Omo, Laura Zenoniani, Lucia Marangoni, Sara Paganini, Sonia Florita; collaboratore fotografo Augusto Barbieri.

Silvia Vignati