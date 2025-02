Logistica in arrivo. Legambiente: no allo scempio

Un nuovo insediamento logistico potrebbe presto sorgere nell’area già occupata dal centro commerciale. Tanto è bastato per fa suonare l’allarme ai Circoli di Legambiente Ticino-Turbigo e Massimo Scalia-Buscate. Durante il consiglio comunale si è discusso un’interrogazione su questo progetto che, secondo gli ambientalisti, rappresenterebbe un altro duro colpo per il territorio. Già a Robecchetto è previsto a breve il primo polo logistico della zona, con un impatto che gli ambientalisti giudicano devastante: oltre 250 camion al giorno, con aumento esponenziale dell’inquinamento atmosferico e acustico e scarse ricadute occupazionali. "Come circoli di Legambiente vogliamo richiamare i sindaci e le amministrazioni comunali al rispetto del territorio, alla difesa della salute dei cittadini e a una diversa progettualità dell’area del Castanese – denunciano gli ambientalisti –. Prima di consumare nuovo suolo, occorre censire e recuperare le aree dismesse". Legambiente sottolinea come il settore logistico impieghi pochi lavoratori, essendo altamente automatizzato, e pone l’accento sulla necessità di alternative più sostenibili, come il trasporto merci su ferrovia. Un appello, quello degli ambientalisti, che trova fondamento anche nella recente sentenza 3230/2024 del Tar Lombardia: il Comune può destinare qualsiasi area a verde agricolo per fermare il consumo di suolo. "Esprimiamo forte preoccupazione per questi insediamenti che consideriamo dannosi per il nostro territorio. Invitiamo tutta la cittadinanza a mobilitarsi", concludono i circoli Legambiente Ticino-Turbigo e Massimo Scalia-Buscate.Ch.S.