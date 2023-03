L’odissea dei sinti Ecco l’ultima ordinanza: tre mesi per andarsene

di Rosella Formenti

Capitolo sinti a Gallarate, tutt’altro che chiuso. Nei giorni scorsi è stata firmata una nuova ordinanza che riguarda le famiglie tornate nel 2021, dopo essere state allontanate nel 2018 (allora erano presenti quasi 100 persone), nell’area di proprietà comunale di via Lazzaretto, a loro Palazzo Borghi dà 90 giorni di tempo per rimuovere le strutture abusive presenti nel campo.

Il provvedimento è stato firmato dal dirigente del Settore Urbanistica del Comune di Gallarate ed è stato preceduto da un sopralluogo effettuato dagli agenti della Polizia Locale e da funzionari dell’Ufficio Urbanistica che hanno rilevato "l’occupazione permanente di suolo a fini abitativi, senza titolo, da parte di 5 nuclei familiari, per un totale di 15 persone".

Al momento in via Lazzaretto ci sono sette caravan e una casa mobile, oltre ad un fabbricato in legno adibito a servizio igienico, l’area secondo il Pgt vigente ha vocazione agricola quindi l’insediamento è avvenuto "in violazione dei vincoli cui è assoggettata l’area".

L’ordinanza obbliga i sinti alla "rimozione, a propria cura e spese, delle opere abusivamente realizzate" e "il ripristino della situazione quo-ante, entro il termine di novanta giorni 90 dalla data di notifica".

Nel caso non fossero effettuati gli interventi richiesti con l’ordinanza, il Comune che ha già affidato a un legale l’incarico di seguire tutta la vicenda, quindi potrà procedere con la sanzione prevista dalla legge e alla demolizione degli abusi con spese a carico dei responsabili.

Al momento le cinque famiglie sinti non si spostano da via Lazzaretto, sarebbero in attesa di un incontro con l’avvocato che le assiste per capire come muoversi.

Nel novembre 2018 l’area era stata sgomberata, le famiglie sinti allontanate, non mancarono polemiche per l’intervento deciso dall’amministrazione guidata dal sindaco Andrea Cassani e manifestazioni di protesta, nel 2021 tre famiglie sono ritornate in via Lazzaretto, ora sono cinque i nuclei familiari, raggiunte dall’ordinanza che dà 90 giorni di tempo per smantellare le strutture abusive.