Lo stadio Mari resta una chimera. Slitta ancora il ritorno a casa dei lilla

Ritorno al Giovanni Mari per i lilla? Sì, ma non certo domenica nella sfida di campionato contro il Meda. Continua a slittare il debutto del Legnano calcio in quello che una volta era lo stadio naturale. Invece da mesi il Giovanni Mari non è più nelle disponibilità dell’Ac Legnano. Da domani infatti, sarà l’Academy Legnano Calcio di Alfonso Costantino a gestire l’impianto, in virtù di un bando comunale che, oltre a premiare l’unica candidatura pervenuta, ha posto solide basi per un progetto calcistico a lungo termine, con un’attenzione particolare al settore giovanile.

Il presidente dell’Academy si è dichiarato disponibile a far giocare il Legnano Calcio nello stadio, riaccendendo così le speranze dei tifosi lilla. Speranze subito gelate dai fatti concreti: domenica al 99% si giocherà infatti alle 14,30 in via della Pace a Legnano la sfida di campionato contro i Brianzoli. Eppure ieri mattina il dirigente Nicola Caserta, aveva annunciato, tramite un post nel gruppo Facebook *Amici dell’AC Legnano calcio Club Andrea Rinaldi*, l’incontro decisivo con il presidente dell’Academy Legnano Calcio, Alfonso Costantino, per definire i dettagli della possibile intesa. "Lui farà le Sue proposte, le valuterò e vedremo di chiudere per il meglio il tutto per tornare al Mar", aveva scritto Caserta. Incontro che probabilmente non è andato come si sperava. Per il ritorno dei lilla al Mari si guarda alla data del prossimo 24 novembre contro la Caronnese, Academy ed intesa permettendo.

Nelle scorse ore era arrivata a tutti la comunicazione ufficiale del comune di Legnano, che aveva affidato la gestione dello stadio all’Academy fino al giugno prossimo, essendo l’unica società a partecipare al bando di concessione. Intanto ha fatto discutere l’allontanamento dell’attaccante ghanese, Charles Atsina. Arrivato come il salvatore della patria del reparto offensivo, è entrato soltanto qualche minuto contro il Base 96 di Seveso, salvo poi uscire per infortunio. Da allora solo problemi fisici che hanno portato il presidente Zoppi alla risoluzione del contratto. Contro il Meda, domenica, mancherà anche l’attaccante La Torre, espulso nella rocambolesca gara di Cinisello. Una emergenza in più per mister Cataldo che vuole vincere per uscire il prima possibile dalle sabbie mobili dei playout.