ll taglio del nastro Mamme e bimbi: casa d’accoglienza nell’ex oratorio

di Rosella Formenti

Sarà inaugurata oggi alle 17 a Olgiate Olona la nuova casa di accoglienza per mamme e bambini "l’Albero della Vita", realizzata all’interno dell’ex-oratorio femminile completamente ristrutturato dalla Cooperativa sociale Primi Passi. L’edificio è stato dato in comodato d’uso alla Cooperativa dalla Curia di Milano per 25 anni. La struttura è dislocata su due piani e potrà accogliere 12 ospiti, mamme e bambini, allontanati da situazioni difficili a loro tutela con provvedimenti presi dai tribunali. Al primo piano si trovano 5 camere, 5 bagni, una cucina comune, una zona soggiorno, bagno dipendenti e volontari, e una camera con bagno per il personale presente anche nell’orario notturno. Il piano terra è suddiviso in due parti distinte: una parte comprende l’area servizi comuni della casa di accoglienza, con una grande sala per laboratori e corsi di formazione, la lavanderia, una saletta riunioni e un ufficio di prima accoglienza. Sempre al piano terra, ma indipendente dalla Casa di accoglienza, è stato realizzato un grande salone, con servizi autonomi e cucina, che sarà lo spazio di accoglienza verso l’esterno, aperto alla comunità. I lavori sono cominciati nel maggio dello scorso anno e si sono conclusi dopo 10 mesi, ora la nuova casa accoglienza è pronta ad aprire le sue porte ai primi di maggio. Un progetto la cui realizzazione ha richiesto un notevole impegno finanziario, circa 1 milione di euro, affrontato grazie alla generosità di tante persone, aziende ed enti che hanno voluto sostenere la Cooperativa, una buona parte delle spese è stata coperta con donazioni e con bandi emessi da fondazioni. Un ringraziamento particolare, sottolineano dalla Cooperativa " ai coniugi Anna e Giovanni Rimoldi che, in memoria della loro piccola, Gabriella, che visse solo 100 giorni, hanno destinato un lascito per realizzare un progetto di accoglienza".

E proprio a Gabriella, figlia tanto desiderata dalla coppia, ma purtroppo subito strappata ai genitori, è intitolata la nuova casa accoglienza. Dice il parroco Don Giulio Bernardoni: "Sono veramente felice del risultato ottenuto, si è capita la bontà dell’opera Oggi alle 17 l’inaugurazione, presente Marta Cartabia, ex ministro e Presidente emerito della Corte Costituzionale.