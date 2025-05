Liuc, premi di merito consegnati a dodici borsisti

Riconoscono il talento, l’impegno e i risultati ottenuti. Al tempo stesso, forniscono una motivazione che spinge a dare sempre il meglio di sé. Si può sintezzare così il senso dei premi di merito, a beneficio degli studenti universitari. La Liuc - Università Cattaneo li ha assegnati una settimana fa ai suoi allievi. Giovani che si sono distinti per la qualità del loro lavoro accademico. Nella cerimonia di consegna non sono mancati momenti di commozione, vissuti dai 12 borsisti frequentanti i corsi di laurea triennali e magistrali ai quali è stato riconosciuto un premio da 1.500 euro ciascuno da parte di 5 donatori. I nomi degli studenti: Stefano Marazzini, Giulia Radice, Francesca Carminati, Gabriel Cattaneo, Simone Santaroli, Chiara Marziali, Alessandro Lomonte, Chiara Luoni, Davide Pellegrinelli, Sara Albricci, Federico Croci, Olga Dellino. A sostenere il valore dell’impegno nello studio sono stati: Maglificio Alto milanese srl, Liuc Alumni, e famiglia Manganaro, che da dieci anni mantiene la memoria della scomparsa prematura di Sabrina Manganaro, laureata Liuc in Giurisprudenza con 110 e lode nell’anno 2015, credendo in studenti come lei. Inoltre, Hiris srl e Lariotex spa, due realtà nuove donatrici in Ateneo che hanno destinato, rispettivamente, quattro e tre premi di merito.

"Grazie a tutti voi che tenete alto il nome della Liuc - ha dichiarato il rettore, Anna Gervasoni, rivolgendosi agli studenti - Il vostro contributo è molto importante e noi ci teniamo a sostenervi. Impegnatevi a continuare a essere bravissimi e ad affrontare una sana competizione non di tutti contro tutti, ma volta a migliorare se stessi giorno dopo giorno". Tra applausi e strette di mano, la breve cerimonia ha riportato l’attenzione sul senso del dovere, della fatica e delle soddisfazioni che si riescono a trovare nel raggiungimento dei propri obiettivi, nello studiare con passione e nell’essere donatore. "Destinare risorse per premiare il merito degli studenti significa investire nei giovani e nella loro preparazione, credendo in una formazione universitaria di qualità, che sia all’altezza delle sfide attuali", commenta Sabrina Belli, responsabile del Diritto allo studio dell’Università Cattaneo. "Questa è la mission che si propone la Liuc con i suoi corsi di laurea triennali e magistrali in Economia e management e in Ingegneria gestionale e siamo grati a coloro che, in modi diversi, ne sostengono concretamente il progetto, come i donatori presenti a questa premiazione".

Silvia Vignati