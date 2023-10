Litiga con il compagno e corre dai carabinieri

Una lite violenta in casa, le botte e poi di corsa verso la caserma dei carabinieri. L’altra notte una ragazza di 32 anni sarebbe stata aggredita dal compagno al culmine di una discussione avvenuta nella loro abitazione di Bareggio. La ragazza ha riportato alcune escoriazioni su varie parti del corpo. È uscita di casa ed è andata in via Sant’Anna a Bareggio dove ci sono i carabinieri. A notte fonda, quando erano già passate le 2, sono stati allertati i soccorsi giunti sul posto con un equipaggio della Inter Sos Padana Emergenza del distaccamento di Cisliano.

La giovane è stata trasferita, in codice verde, al pronto soccorso dell’ospedale di Rho. La 32enne non ha riportato lesioni gravi, ma il fatto è comunque preoccupante. Non sarebbe la prima volta che accade. Alcuni giorni fa la lite si sarebbe ripetuta e così le lesioni per la donna. I militari dell’Arma stanno raccogliendo tutti gli elementi per chiarire l’accaduto. Le liti in famiglia che vedono le donne vittime sono in costante aumento.

G.M.