Litiga in strada con due coetanei e rompe vetrata con un pugno, 18enne grave a Nerviano

Nerviano, 13 aprile 2024 – Un ragazzo di 18 anni è finito in ospedale dopo aver litigato violentemente con due coetanei. E’ successo la notte scorsa, poco dopo le 23, in via Kennedy, a Nerviano. I carabinieri stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il giovane, in stato di ebbrezza, avrebbe discusso animatamente con con due ragazzi e nell'agitazione del momento, forse anche a causa dell’alcol, avrebbe sferrato un pugno contro il vetro del portone di una palazzina, provocandosi profondi tagli a un braccio.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori con ambulanza e l’automedica. Il giovane è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano, ma non sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri stanno verificando se durante lo scontro il 18enne sia stato o meno ferito anche dagli altri due coetanei