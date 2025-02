L’interrogatorio fiume della mantide. Sonniferi, cocaina e tradimenti: "Sono innocente, non so nulla"

"Non so nulla di questa storia. Se Michele è stato avvelenato, sarà stato lui!". Cinque ore di interrogatorio per Adilma Pereira Carneiro, la brasiliana messa sotto torchio dal pubblico ministero Ciro Caramore di Busto Arsizio, dopo che la donna è stata accusata anche di concorso nell’omicidio del marito Michele Della Malva, avvenuto nel dicembre 2011 a Mesero. "Adilma ha rigettato ogni accusa con grande determinazione - ha spiegato l’avvocato Edoardo Rossi -. Ha risposto a tutte le domande con estrema coerenza". La donna ha rigettato ogni accusa sulla relazione con Maurizio Massè, 59enne di Quarto Oggiaro con presunti legami con la ‘ndrangheta e marito della sorella di Della Malva. Secondo la Procura, Massè avrebbe sedato la vittima e, in accordo con Adilma (non presente), lo avrebbe costretto a ingerire cocaina, causandone la morte per avvelenamento. Ariane, figlia di Adilma, avrebbe poi dichiarato che Massè fosse presente nella casa di Mesero la notte della tragedia. La ragazza alle 5.30 del mattino avrebbe chiamato la madre, avvisandola che del malore dell’uomo.Adilma avrebbe promesso di chiamare il 112, ma la telefonata arrivò cinque ore dopo, quando Della Malva era già morto. Adilma in quelle ore si sarebbe trovata all’ospedale Buzzi di Milano insieme ai figli. Il fascicolo dell’omicidio sarà trasferito alla Procura di Milano per competenza territoriale. Massé resta in cella: davanti al gip ha negato le accuse e di avere avuto una relazione con Adilma. Il giudice ha accolto la richiesta di custodia cautelare in carcere della Procura. Gli avvocati di Massè hanno annunciato ricorso.