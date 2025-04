Lilla a Parabiago. Ultima partita lontano dal Mari

Il Legnano concluderà il suo campionato di Eccellenza lontano dal Giovanni Mari. L’ultima gara della stagione si giocherà infatti al Libero Ferrario di Parabiago, come confermato dal presidente lilla Giovanni Zoppi. Alla base della decisione c’è l’indisponibilità dello stadio cittadino, impegnato nei preparativi del Palio del Carroccio. Una soluzione obbligata che costringerà i lilla a chiudere il campionato lontano dal proprio pubblico, in un match che potrebbe essere decisivo per il destino sportivo della squadra. L’avversario sarà il Robbio, e i novanta minuti in programma al Ferrario potranno valere la salvezza oppure i playout.

Ch.So.