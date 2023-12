L’hub di comunità costerà 4 milioni

I segnali, rifiuti e vestiti abbandonati, che denunciano le numerose "presenze irregolari" succedutesi nei locali che furono aule scolastiche e nella piccola palestra sono presenti un po’ dappertutto, ma se tutto

andrà per il verso giusto saranno ben presto gli studenti a riprendere possesso dopo un decennio dell’ex Liceo Classico di via Verri, destinato a diventare un hub di riferimento per i frequentatori di tutti gli istituti cittadini: mentre si sta cercando di identificare, anche attraverso un sondaggio tra gli studenti da poco concluso, quali potranno essere con precisione le funzioni extra orario scolastico da ospitare nell’hub di via Verri, il tour dell’amministrazione comunale ha portato ieri a riaprire le porte dello storico edificio. È chiaro che a guidare il progetto di recupero dell’edificio da 4,4 milioni di euro per trasformarlo in Hub di comunità, ritrovo per gli studenti e spazi studio e svago, siano i numeri e dunque i circa 11mila studenti che si "muovono" ogni giorno a Legnano, di cui 3mila provenienti da altri Comuni: quanto basta per rendere la scuola "la più grande impresa della comunità" oltre che una "grande opportunità di investimento per rendere la città ancora più viva, inclusiva e attrattiva".P.G.