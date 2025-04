L’ex Anagrafe darà spazio al punto Afol

"Porteremo ad Abbiategrasso un punto di servizi importanti perché hanno a che fare con il tema del lavoro, fondamentale per la nostra comunità e in particolare per le fasce più svantaggiate". Lo ha detto il sindaco Cesare Nai (nella foto) presentando il progetto di ristrutturazione della palazzina che sino al settembre del 2023 era la sede dell’Anagrafe, di piazza Vittorio Veneto. "Nell’individuazione da parte di Città Metropolitana di questo edificio ha giocato un ruolo fondamentale anche la sua collocazione, poiché parliamo di un immobile in posizione centrale e vicino alle più importanti fermate del trasporto pubblico. Sarà quindi un punto di riferimento prezioso, non solo per i cittadini abbiatensi ma per gli abitanti di tutto il territorio".

L’edificio verrà totalmente ristrutturato per ospitare la sede di un punto Afol ovvero il centro per l’impiego che offre un supporto professionale per l’orientamento nella ricerca attiva di un’ occupazione. L’immobile verrà dato in comodato d’uso a Città Metropolitana che interverrà sulla struttura grazie ai finanziamenti del Pnrr, con un investimento di circa 2 milioni di euro.

A seguire le varie fasi saranno i progettisti dello Studio Calvi di Pavia, che l’altra sera in Commissione hanno spiegato i criteri generali della ristrutturazione dell’edificio, realizzato nel 1935 come centro di sostegno alla Maternità. In linea di massima si procederà in un’ottica di mantenimento degli spazi esistenti con implementazione dei servizi igienici e ripristino del porticato sul fronte posteriore, com’era nella struttura originaria. "L’operazione ha coinvolto direttamente anche il nostro Ufficio Tecnico e per questo ringrazio tutto il personale per il contributo fornito. In virtù di questo accordo avremo un immobile completamente ristrutturato" il commento dell’assessore ai lavori pubblici Roberto Albetti. G.Ch.