Leonardo Da Vinci: via al progetto di ristrutturazione

Al via la Commissione per il progetto di ristrutturazione della scuola secondaria di primo grado Leonardo da Vinci, un intervento che rientra nel piano di investimenti 2025-2027 con l’obiettivo di migliorare le strutture scolastiche e offrire ambienti più moderni e sicuri per studenti, docenti e personale ausiliario. Per questa riqualificazione è stato stanziato un importo di 1,4 milioni di euro, una cifra significativa che si aggiunge ai 2,5 milioni previsti per l’intero plesso di via Da Vinci e via Roma. Oltre agli interventi strutturali resi necessari dall’evoluzione delle normative, il progetto prevede opere di riqualificazione edilizia al piano rialzato e al primo piano, finalizzate al miglioramento igienico-sanitario ed energetico dell’edificio. "L’istruzione ha sempre rappresentato una priorità assoluta per la nostra amministrazione", ha dichiarato la sindaca Daniela Colombo. I lavori dovrebbero iniziare al termine dell’anno scolastico e protrarsi per alcuni mesi. Ch.So.