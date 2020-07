Successo per la Pastasciutta antifascista organizzata dalla sezione ’Mauro Venegoni’ dell’Anpi al Circolone per la ricorrenza del 25 luglio. "In memoria di papà Cervi – spiega il presidente dell’Anpi legnanese Primo Minelli – che alla caduta del fascismo offrì una gigantesca pastasciutta a tutto il paese di Campegine e nel ricordo dei suoi sette figli fucilati dai fascisti, abbiamo vissuto una bella e partecipata giornata, ribadendo i valori dell’antifascismo, della Costituzione democratica, i diritti e la dignità per tutti, i valori del lavoro, della pace e della solidarietà tra i popoli contro il razzismo".

© Riproduzione riservata