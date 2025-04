Legnano, trentenne arrestato per violenza sessuale al parco Falcone-Borsellino

Legnano (Milano), 17 aprile 2025 – Secondo la prima ricostruzione l’uomo avrebbe spinto a terra una ragazza di poco più di vent’anni e poi si sarebbe “appoggiato” su di lei, fermato nel suo intento solo dai testimoni che hanno notato quanto stava accadendo: l’intervento dei carabinieri, sollecitato dai testimoni presenti, ha infine condotto all’arresto dell’uomo con l’accusa di violenza sessuale.

Lo scenario dell’aggressione

L’episodio è accaduto in pieno giorno, nel primo pomeriggio di ieri, in un’area di estrema frequentazione a due passi dal centro cittadino, vale a dire il parco Falcone-Borsellino già in passato al centro di episodi poco edificanti. Cosa abbia preceduto i fatti e come i due siano entrati in contatto in un primo momento non è ancora stato ricostruito, fatto sta che a un certo punto l’uomo, un cittadino extracomunitario non ancora trentenne, avrebbe spinto a terra la giovane ragazza, di nazionalità italiana, nell’area verde del parco.

L’allarme

A quel punto si sarebbe appoggiato su di lei distesa a terra, contro la volontà della ragazza. Quanto stava accadendo, considerata l’ora e la zona, non è per fortuna passato inosservato ai cittadini che si trovavano a transitare nell'area e che hanno dato l’allarme, riuscendo ad allontanare l’uomo e avvertendo le forze dell’ordine di quanto stava accadendo.

L’arresto

Sul posto sono dunque giunti i militari della Compagnia di Legnano che hanno intercettato il soggetto segnalato partendo dalla descrizione fatta dai testimoni e lo hanno arrestato poco lontano dal parco con l’accusa di violenza sessuale in attesa di ricostruire con esattezza quanto accaduto.