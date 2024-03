Legnano, un caso di scabbia all’asilo nido Maria Teresa di Calcutta

Legnano (Milano) Sarà l’Ats ad occuparsi delle indagini epidemiologiche sul caso di scabbia (un solo caso) identificato tra i piccoli frequentatori dell’asilo nido Madre Teresa di Calcutta di via Sauro a Legnano.

A comunicare l’esistenza del caso, identificato la scorsa settimana, è stata la stessa amministrazione comunale di Legnano nel pomeriggio di oggi ribadendo che l’attività didattica prosegue comunaue regolarmente. “L’amministrazione comunale ha comunicato nel fine settimana ai genitori delle bambine e dei bambini frequentanti l’asilo nido Madre Teresa di Calcutta la presenza di un caso di scabbia nella scuola – hanno spiegato i portavoce dell’amministrazione -. A seguito della segnalazione ad Ats il personale sanitario si è attivato procedendo con l’indagine epidemiologica e avviando il periodo di sorveglianza sanitaria che, alla luce del periodo massimo di incubazione della malattia, si protrarrà sino al 5 aprile”.

L’amministrazione comunale ha provveduto a inviare ai genitori un’informativa sulla patologia con modalità di trasmissione, sintomatologia e indicazioni preventive. Non sono state segnalate criticità per quanto riguarda l’attività nell’asilo nido, che può proseguire regolarmente, come spiegano da palazzo Malinverni, “provvedendo a un’accurata e frequente pulizia degli ambienti e delle suppellettili”.