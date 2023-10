Legnano, ritrovata Rebecca: la 14enne scomparsa ieri sta bene

Legnano (Milano), 12 ottobre 2023 – È stata ritrovata e sta bene Rebecca, la 14enne di Legnano della quale non si avevano tracce da alcune ore e la cui scomparsa aveva spinto la famiglia a lanciare l’allarme dando il via alle ricerche in tutto il territorio.

L’ultimo avvistamento della ragazza risaliva alle 17 di ieri, 11 ottobre, sempre a Legnano. La ragazza, alta circa un metro e 60 centimetri, capelli biondo scuro di media lunghezza raccolti in una coda e occhi verdi, si era allontanata in sella a una mountain bike bianca secondo la descrizione fatta agli agenti della Polizia di Stato a cui si era rivolta la madre, preoccupata per non averla vista rientrare. Poco dopo la mezzanotte, dal Commissariato di Polizia di via Gilardelli è arrivata la notizia del ritrovamento della ragazza.