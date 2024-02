"Legnano: Riqualificazione di due immobili nel bando "Pinqua" dell'amministrazione comunale"

Nel bando “Pinqua” dall’amministrazione comunale erano inseriti oltre alla casa di corte di via Galvani altri due immobili (non si tratta di immobili sequestrati alla mafia) e in entrambi i casi sono cominciati da alcune settimane gli interventi di riqualificazione: il primo è la palazzina ex GIL, ex casa del Balilla, di via Milano, dove si sta lavorando alla bonifica. Questo intervento ha un quadro economico di 2 milioni 624mila 850 euro, finanziati per 2 milioni 250mila euro con fondi PNRR, 149mila 850 euro con risorse proprie di bilancio e per 225mila euro con risorse dal Fondo opere indifferibili (Foi). Il progetto per il restauro e la ristrutturazione dell’edificio, che ospiterà al primo piano la centrale di telemonitoraggio per gli alloggi pubblici (SAP) e che comprende il recupero della storica palestra, è stato redatto da un team di imprese che ha come capogruppo l’Aterlier(s) Alfonso Femia, cui si devono significativi interventi di rigenerazione urbana in Italia e all’estero (ad esempio i dock di Marsiglia). Il secondo immobile è la ex sede della Provincia di Milano in via dei Mille, dove si sta procedendo con le demolizioni interne per ridefinire gli ambienti all’interno dei fabbricati. La ristrutturazione è finalizzata al riutilizzo dell’edificio per social housing con l’obiettivo di coniugare il recupero di spazi inutilizzati con la creazione di nuovi spazi residenziali: la spesa per l’intervento è di 2 milioni 680mila euro, di cui 2milioni 225mila euro finanziati con risorse PNRR, 195mila euro con risorse del bilancio comunale e 225mila euro con risorse dal Fondo Opere Indifferibili 2023. La fine prevista dei lavori per la Palazzina ex Gil è la fine del 2025, nel corso dello stesso anno si prevede il termine degli interventi in via dei Mille.P.G.