Rimarrà in vigore fino alla fine di luglio l’ordinanza antialcolici voluta dal commissario prefettizio Cristiana Cirelli per prevenire "episodi di vandalismo e aggressioni favorite dal consumo di bevande alcoliche". Niente assembramenti e niente alcol da asporto dalle 23 alle 7 per un altro mese, come richiesto dalla polizia di Stato e dalla polizia locale, a maggior ragione dopo l’ennesimo episodio di violenza di venerrdì scorso in pieno centro a Legnano. Finora l’ordinanza non sembra aver centrato il risultato ottenuto considerando le tante risse scoppiate in centro città in queste settimane. In ogni caso fino al 30 luglio non si potrà vendere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione dalle 23 alle7. Nessun cittadino potrà consumare alcol in aree pubbliche o private ad uso pubblico, compresi parchi, giardini e ville aperte al pubblico.

Ch. S.