Legnano, manca l'acqua per un guasto: alunni di elementari e medie a casa

Legnano (Milano), 29 novembre 2023 – Tutti a casa, non c’è acqua: la dirigente scolastica delle scuole Manzoni e Tosi di Legnano non ha avuto scelta questa mattina ed è stata obbligata ad avvertire tutti i genitori degli alunni per rimandarli a casa entro le 13. La decisione di chiudere il plesso formato dalle scuole primaria e secondaria è stata motivata dall’improvvisa interruzione dell’erogazione dell’acqua a seguito del danno causato dall’esecuzione degli scavi per la realizzazione della nuova palestra, lavori collegati ai fondi del Pnrr. Ovvio che senza acqua era diventato impossibile anche garantire la regolare funzionalità dei bagni della scuola, obbligando a rimandare tutti a casa. Sono ora in corso verifiche e interventi da parte degli idraulici per cercare di comprendere se sarà possibile ripristinare la situazione e garantire, già da domani, il regolare funzionamento dell’impianto idrico del plesso scolastico. Non è certo un buon momento per gli istituti scolastici della zona: va ricordato che sempre nella giornata di oggi, nella vicina Parabiago, li studenti della scuola superiore Itet Maggiolini questa mattina sono usciti da scuola alla seconda ora di lezione per protesta contro le aule gelide. IN quel caso alla base dell’iniziativa c’è il malfunzionamento termostatico che lunedì scorso aveva portato migliaia di studenti della scuola superiore a non entrare a scuola, una volta verificate le basse temperature delle aule, rese gelide dal repentino abbassamento delle temperature in questi giorni.