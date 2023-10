Legnano, ladri in azione alla libreria Nuova Terra: danni al negozio e rubati soldi dalla cassa

Legnano (Milano), 17 ottobre 2023 – I poliziotti del Commissariato di via Gilardelli stanno indagando sul furto subito nelle scorse ore alla libreria Nuova Terra in via Gigante a Legnano. Nella notte di lunedì i ladri sono entrati in azione nel negozio causando danni e rubando il fondo cassa dell'attività. Un bottino esiguo, ma i danni hanno prodotto la chiusura dell'attività stessa alla clientela.

Ladri in azione qualche giorno fa anche nel “villaggio” dei giostrai al luna park di Legnano. I ladri sono entrati in azione rubando tre biciclette ed un monopattino. Anche in questo caso indaga la Polizia di Stato di Legnano.