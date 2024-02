Legnano, vigilante corre per l’allarme ma si schianta all’incrocio

Legnano (Milano), 20 febbraio 2024 – Due terribili incidenti questa mattina, ma fortunatamente senza gravi conseguenze. Alle 5.55 in via IV Novembre a Cerro Maggiore una ciclista 29enne è stata investita da una vettura. Se l’è cavata con una visita al pronto soccorso di Castellanza.

Poco dopo a Legnano, alle 6.30. circa una 33enne ed un 50enne sono stati coinvolti in uno scontro tra auto lungo viale Sabotino. Sul posto l’intervento della Croce rossa. Una delle auto interessate è di una società di vigilanza privata, Axitea, che aveva un allarme in atto e avrebbe causato l’incidente per una mancata precedenza all'incrocio fra viale Sabotino e via Ciro Menotti.