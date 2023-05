Legnano, furto nella notte al maniero della Flora: rubato l’incasso della cena del fantino

Legnano (Milano) - Una brutta sorpresa per i contradaioli della Flora quanto accaduto nella notte tra giovedì e venerdì. Il Maniero della contrada a Mazzafame, è stato preso di mira da malviventi che hanno forzato la cassa appropriandosi dell’incasso della serata precedente ed alcuni oggetti, tra cui alcune medaglie ricordo della Provaccia, ma non, fortunatamente, i Pesi, le sculture di 1176 grammi di argento che ogni anno vengono consegnati alla contrada vincitrice del Palio. Le indagini per appurare gli autori sono state affidate alla Polizia di Stato del Commissariato di Legnano, giunta questa mattina sul posto accompagnata dai tecnici della Scientifica.