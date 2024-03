Legnano Calcio: chi è il nuovo presidente Enea Benedetto. E perché i tifosi sono preoccupati

Legnano, 16 marzo 2024 – Il neo proprietario del Legnano Calcio, Enea Benedetto, ha già suscitato più di un dubbio tra i tifosi lilla. L’imprenditore piemontese nato a Torino, ma cresciuto in Francia, si occupa di finanza digitale: è ceo e co-founder del fondo d’investimento Vectorium by BenediXit.

Ma più del curriculum professionale è su quello sportivo che si sono concentrati i tifosi non solo del Legnano, che si prepara a vivere un nuovo capitolo della propria storia dopo la cessione di Montanari.

Precedente poco confortante

Sui social, infatti, non sono mancati anche i commenti dei tifosi dell’Alessandria, squadra di Lega Pro della quale Benedetto era presidente fino a poco tempo fa. Lo scorso maggio, infatti, aveva acquisito il 60% delle quote. Una parentesi caratterizzata da più di una difficoltà.

In campo la stagione è stata segnata da cambi di allenatori e direttori sportivi. A livello societario non è andata meglio: a ottobre il club aveva annunciato la cessione del 60% delle quote a una cordata di imprenditori facenti capo ad Andrea Molinaro con Benedetto che ha proseguito nel ruolo di presidente. Per poco, però, perché il 18 novembre Alain Pedretti e Benedetto lasciarono il 100% delle quote a Molinaro.

L’odissea dell’Alessandria è proseguita: il 29 novembre arrivò la comunicazione di un punto di penalizzazione per il mancato versamento dei contributi Irpef nei termini previsti. A metà febbraio i cancelli dei campi di allenamento furono sbarrati per inadempienze contrattuali della società.

Serpeggiano i dubbi

L’ultima esperienza infelice ha inevitabilmente influito sulle reazioni dei tifosi lilla. I commenti pubblicati sui social si dividono tra pessimismo e speranza. "Dalla padella alla brace". "Auguri al nuovo presidente – si legge sulla pagina Facebook della società come commento alla notizia del cambio di proprietà –. Con la speranza che possa dare ai tifosi e all’interà città una società all’altezza gloriosa dei risultati trascorsi".

Intanto domenica, in occasione della prima partita della nuova era contro il San Pietro, il neo proprietario e presidente ha deciso di consentire l’ingresso libero in curva, nei posti solitamente occupati dal tifo organizzato.