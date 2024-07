Il Legnano calcio ufficializza De Rose: sarà il responsabile dell’area tecnica e amministrativa del club

Legnano (Milano), 31 luglio 2024 - L'AC Legnano ufficializza la nomina di Alessandro De Rose come Responsabile dell'Area Tecnica e Amministrativa del Club. Il neo dirigente lilla ricoprirà il ruolo di Chief Technical Officer con delega completa ed affiancherà l'attuale consiglio direttivo gestendo in modo strutturale ed autonomo tutti gli aspetti di natura tecnica ed amministrativa dell'AC Legnano.

Alessandro De Rose, da più di vent'anni nel mondo del calcio, vanta esperienze importanti in Italia ed all'estero. Ha lavorato nel settore giovanile del Cosenza e, tra le altre, ha ricoperto il ruolo di direttore sportivo all'Acireale, al Gallipoli, alla Palmese, al Corigliano ed al Capo Rizzuto. Fuori dai confini nazionali, invece, ha lavorato per club professionistici in Ucraina e a Malta ed è attualmente presidente di un'agenzia di osservatori calcistici. "Sono orgoglioso, carico e motivato – ha dichiarato Alessandro De Rose, neo Responsabile dell'Area Tecnica ed Amministrativa dei lilla, di lavorare per un club glorioso come il Legnano.

Sono consapevole che la situazione è complicata ma ci metterò il cuore e la passione per fare bene. Punteremo sui giovani e sui giocatori stranieri. L'obiettivo – prosegue De Rose – sarà quello di costruire una squadra in grado di disputare un campionato onorevole e di ripianare entro la fine della stagione la situazione economica-finanziaria della società”. Il neo responsabile dell'area tecnica ed amministrativa sarà in città nelle prossime ore e a breve sarà convocata la conferenza stampa di presentazione.