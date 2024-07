Benedetto svela gli scenari. Lilla iscritti in Eccellenza. Ma il futuro resta incerto

L’Ac Legnano si presenta in modalità online. "Abbiamo scelto la modalità telematica perchè vogliamo spostare le parole e non le persone e perchè purtroppo il nostro addetto stampa ha il covid - ha spiegato il presidente Enea Benedetto -. Siamo iscritti in Eccellenza nonostante tutto. Lo spettro del fallimento paventato mi pare lo abbiamo sconfitto". La stagione 2024-25 sarà gestita da un team tecnico-amministrativo che avrà carta bianca. "Da oggi mi occuperò soltanto di trovare soluzioni per lo sblocco e dissequestro delle quote del Legnano, congelate dal Gip di Alessandria - continua Benedetto -. Metterò in piedi una piattaforma finanziaria di tipo islamico ed epica, senza tassi di interesse, per risolvere i problemi monetari che abbiamo ereditato. Gli obbligazionisti diventeranno titolari dell’azienda. Vogliamo risolvere la questione dei debiti ed organizzare la squadra entro il 10 agosto".

La squadra si allenerà in via dell’Amicizia mentre per ora giocherà il campionato in via Pace. Sulla parte tecnica: a fine luglio i lilla non hanno ancora un ds, un allenatore ed un direttore generale. Sul campionato di Eccellenza, Benedetto spiega: "Non abbiamo ancora una certezza ufficiale, forse perchè non si sa ancora chi viene ripescato in serie D. Forse noi riammessi addirittura in serie D, ma sarà la Lega Dilettanti a decidere". Sul fatto della completa disaffezione dei tifosi, il presidente spiega: "L’unica medicina per la disaffezione nei confronti della squadra sono i risultati. Vorrei però avere dei calciatori cresciuti in queste zone, anche di origine internazionale. Il budget? Sarà da dilettanti. Basta contratti follii che ho ereditato, con giocatori che oggi si stanno accasando tutti in Eccellenza. Dobbiamo essere positivi. Abbiamo 15 giocatori di nostra proprietà, tutti giovani e fuori quota. Ho 40 anni di calcio ed ho fatto pure calciatore ed allenatore e so di cosa parlo. Questo team tecnico amministrativo ha in mano un’ampia gamma di calciatori ed allenatori e avrà carta bianca".

Sulle quote sequestrate: "Le quote sono mie, di Enea Benedetto, sebbene sequestrate dal Gip. Abbiamo fatto domanda di dissequestro alla procura. Ci sarà comunque una gestione condivisa coi nuovi partner che su questioni tecniche ed amministrative faranno quello che vogliono fare".