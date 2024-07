Il Legnano calcio si presenta alla stampa, ma online: è polemica

Legnano (Milano), 25 luglio 2024 - Il Legnano calcio presenta la prossima stagione alla stampa, online.

Una conferenza stampa rigorosamente sul web che sta decisamente creando polemiche quella voluta dal presidente del Legnano, Enea Benedetto, che ha fatto inviare ai giornalisti una mail: "Buonasera a tutti, vi scrivo per comunicarvi che l’AC Legnano convoca i giornalisti in una conferenza stampa che si svolgerà in modalità on line venerdì, 26 luglio, alle ore 11,30. Vi chiedo cortesemente di darmi conferma di partecipazione in questo gruppo entro e non oltre le ore 19 di domani, giovedì 25 luglio, indicandomi nome, cognome e testata giornalistica che rappresentate. A tutti coloro che avranno dato la loro adesione entro il termine stabilito, invierò il link di invito alla conferenza stampa circa 15-20 minuti prima dell’orario di inizio. Ringrazio tutti per la collaborazione e vi auguro un buon lavoro”.

Il Legnano calcio attualmente non si sa ancora se risulta o meno iscritto al campionato di Eccellenza. Il presidente Benedetto però è convinto: "Contiamo di radunare la squadra il 7 agosto". Non si conosce però il luogo per gli allenamenti, lo staff, allenatore, diesse e soprattutto giocatori. Una incertezza che ha portato il comune di Legnano a non concedere il Giovanni Mari. Semmai dovesse essere iscritto in Eccellenza, il Legnano giocherà sul campo di via Pace.