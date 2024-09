Legnano, arrestato spacciatore 49enne: vendeva hashish, ecstasy e ketamina

Legnano (Milano) – Un 49enne arrestato perché trovato in possesso di hashish, ecstasy e ketamina, ma anche un 27enne arrestato per spaccio di cocaina, due sanzioni per uso personale e una denuncia per evasione dai domiciliari: è questo il risultato dei servizi svolti negli ultimi giorni dalla Polizia di Stato del commissariato di via Gilardelli e che avevano come obiettivo, tra gli altri, la prevenzione e la repressione dei reati predatori e di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nella mattinata di mercoledì, gli agenti della volante del Commissariato Legnano, nel corso dell'attività di perlustrazione e controllo del territorio, hanno notato in via Ronchi un uomo che, alla vista dei poliziotti, ha subito tento di dileguarsi nei boschi a lato strada. L’uomo è stato raggiunto e sottoposto a una perquisizione e i poliziotti gli hanno trovato prima addosso e poi nell’abitazione 12,71 grammi di hashish, 11,56 grammi di Mdma ecstasy e alcune dosi di ketamina. Gli agenti hanno dunque arrestato il 49enne per detenzione ai fini di spaccio di droga e hanno sequestrato la sostanza stupefacente oltre a un bilancino di precisione, un cellulare e 160 euro in contanti.

In un altro controllo i poliziotti del Commissariato di via Gilardelli hanno sanzionato amministrativamente due persone per uso personale di sostanze stupefacenti e arrestato un cittadino albanese di 27 anni, colto nell'atto di cedere della cocaina: quest'ultimo, al termine del giudizio di direttissima, è stato messo a disposizione dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Milano per le procedure connesse all'espulsione in quanto irregolare sul territorio.

In occasione di un servizio al monitoraggio delle attività commerciali finalizzato alle verifiche in materia di riciclaggio di preziosi, infine, gli agenti hanno controllato alcune strutture ricettive e compro oro di corso Magenta e in corso Sempione e gli avventori di quattro esercizi commerciali di piazza Butti, via Venegoni, via Rossini e via Fogazzaro, per un totale di 44 persone, di cui 20 risultate con precedenti di polizia. In queste verifiche un cittadino italiano di 52 anni, sottoposto alla detenzione domiciliare a Busto Arsizio, è stato denunciato per evasione dopo che i poliziotti che, nel corso di un controllo sulla strada provinciale Saronnese, hanno controllato degli occupanti di una vettura in transito, appurando che il passeggero aveva violato le prescrizioni della misura alternativa che gli era stata applicata.