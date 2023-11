Legnano al top in green economy. Al Comune il premio di Ecomondo

In occasione della cerimonia tenutasi ieri mattina a Rimini Il Comune di Legnano si è aggiudicato uno dei tre premi principali per lo Sviluppo sostenibile messi in palio da Ecomondo per il 2023, premi che secondo la definizione degli stessi ideatori identificano aziende a Amministrazioni "top in green economy".

I premi vengono assegnati in occasione dell’expo in svolgimento in questi giorni a Rimini e che si definisce come "ecosistema della transizione ecologica" oltre che "il punto di incontro e di dialogo tra industrie, stakeholder, policy maker, opinion leader, autorità locali": il premio è giunto alla sua tredicesima edizione ed è promosso dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e da Ecomondo-ItalianExhibition Group con il patrocinio del Mase.

Il Comune di Legnano, nello specifico, ha vinto il premio "Mobilità sostenibile", istituito in collaborazione con Green City Network e l’Osservatorio Nazionale Sharing mobility, grazie al suo programma pluriennale di interventi, integrati tra loro – "Bicipolitana" e "Rete verde e del commercio" – che ha come obiettivo sviluppare la mobilità lenta, migliorare la sicurezza e la qualità degli spazi urbani periferici con iniziative di rigenerazione urbana.

"Per Legnano ricevere questo riconoscimento è un onore e, insieme, uno stimolo a proseguire sulla strada che abbiamo intrapreso a favore della mobilità sostenibile – ha commentato il sindaco Lorenzo Radice -. In città abbiamo già realizzato diversi interventi per Bicipolitana e Rete verde del commercio e altri ne seguiranno con l’impulso dei nuovi documenti di programmazione, Pgt e Pgtu.

Questo premio, che riconosce l’approccio ecosistemico del nostro progetto, è il riconoscimento per la visione di sostenibilità e sociale che abbiamo messo alla base del nostro lavoro. Bicipolitana e rigenerazione dei luoghi verdi e del commercio di Legnano sono strumenti per creare una città a misura di tutti. Una città sostenibile, inclusiva e attrattiva dove lavoratori, studenti, commercianti, e city users trovano spazi per stare, muoversi insieme e incontrarsi".