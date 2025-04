Le sentinelle del cuore: "Venite tutti ai corsi Dae"

Importante iniziativa a Luino nella tutela della salute pubblica grazie alla convenzione stipulata tra il Comune e la Croce Rossa di Luino e Valli. L’accordo prevede un monitoraggio costante ed una manutenzione regolare dei defibrillatori distribuiti sul territorio comunale, con l’obiettivo di garantire la loro efficienza in caso di emergenze cardiache. Nell’ambito di questa iniziativa, denominata “Sentinelle del cuore”, il Comune di Luino invita tutti i cittadini a partecipare ai corsi di formazione sull’uso del defibrillatore semiautomatico (Dae). Le iscrizioni gratuite si raccolgono presso la farmacia comunale di Luino (Piazza Aldo Moro, frazione Voldomino), ogni corso prevede la partecipazione di un massimo di 18 persone per garantire un apprendimento efficace e una formazione pratica adeguata, il primo corso è programmato per maggio 2025.

"Questi corsi rappresentano un’opportunità fondamentale per acquisire competenze salvavita e contribuire attivamente alla sicurezza della comunità. La farmacia comunale, oltre a fornire servizi farmaceutici, si conferma un punto di riferimento per la promozione della salute pubblica, offrendo consulenze sanitarie e fungendo da partner per promuovere questi corsi di formazione", sottolinea Paolo Portentoso, consigliere comunale con delega alla Sanità.

"L’importanza di una comunità preparata ad affrontare situazioni di emergenza cardiaca è cruciale. La defibrillazione precoce, infatti, aumenta significativamente le possibilità di sopravvivenza in caso di arresto cardiaco. Partecipare a questi corsi, contribuisce a creare una rete di cittadini pronti a intervenire tempestivamente, rafforzando il senso di solidarietà e collaborazione all’interno della comunità", dice Luca Gentilini, presidente della Croce Rossa di Luino e Valli. Conclude Pierfrancesco Buchi, vicepresidente della Croce Rossa di Luino e Valli "L’accordo stipulato è un passo importante per continuare a costruire, insieme, una Luino cardioprotetta, dove la prevenzione, la formazione e la solidarietà sono parte concreta della nostra quotidianità. La Croce Rossa, è come sempre al fianco della nostra città, per diffondere cultura, consapevolezza, formazione. Perché la salute è un diritto, ma deve anche essere una responsabilità condivisa". Per informazioni:0332 534600.

R.V.