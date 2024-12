“Le macerie di Gaza“. L’incontro

Domani alle 21, al Centro sociale “Sandro Pertini“ in via dei Salici 9, Bicipace organizza “Sotto le macerie di Gaza: dove il diritto internazionale ha abdicato alle sue funzioni“. Una serata per riflettere. Interverranno Ugo Giannangeli, avvocato penalista ed esperto di Diritto internazionale, e un’attivista di “Mediterranea Saving Humans“ di Milano, che ha preso parte al progetto “Mediterranea with Palestine“ a fianco degli attivisti palestinesi di “Youth of Sumud“ e “Operazione Colomba“ nei territori occupati della Cisgiordania. Aderiscono molte associazioni, tra le quali Libera e Legambiente.