Le firme per il déhors al Parco degli Alpini: il Comune darà l’ok

Si diradano le nubi sul futuro de "Le tre posate" il bar ristorante tra via Concordia e via Randaccio che nelle ultime ore ha avviato una raccolta firme, tra clienti e residenti del quartiere, per il déhors negato dall’Amministrazione comunale. Nelle ultime ore l’assessore al Commerciao Mimmo D’Amato ha annunciato un intervento: "Le titolari hanno anche intrattenuto uno scambio con l’amministrazione sulla questione autorizzazione occupazione spazio per déhors, giovedi sono state invitate in Comune per adeguare la loro istanza al fine di ottenere la specifica autorizzazione, in quanto non si tratta di un rinnovo, come erroneamente richiesto dalle titolari, ma di una nuova autorizzazione". Insomma sedie e tavolini che portano un po’ di vita e di decoro nel parco degli Alpini potrebbero tornare a breve: "L’amministrazione, come per via Mazzini e via Cavour, provvederà al rilascio dell’autorizzazione per l’anno 2023 a seguito della presentazione della domanda di autorizzazione". E ci sono notizie positive "La zona peraltro è oggetto di studio per nuovi insediamenti per garantire ai residenti servizi di vicinato. S.G.