Legnano, al via i lavori per il teleriscaldamento

Legnano (Milano), 11 settembre 2024 - Inizieranno a breve i lavori per la posa della rete di teleriscaldamento, che collegherà il termovalorizzatore Neutalia di Borsano con la centrale di teleriscaldamento Amga, situata in via per Busto Arsizio, nel territorio di Legnano.

L'intervento sarà suddiviso in tre fasi, con la prima che interesserà il tratto di via Ciro Menotti tra via delle Azalee e via della Pace. Successivamente, i lavori si sposteranno su via della Pace e infine su via Novara.

Durante i lavori, il tratto di via Menotti coinvolto sarà chiuso al traffico, con accesso consentito solo ai residenti e ai mezzi di soccorso. Anche via Renzo Vignati sarà chiusa all'intersezione con via Menotti.

Le deviazioni del traffico seguiranno le vie Bottini e Nazario Sauro. La fermata dell'autobus della linea A, attualmente posizionata all'incrocio tra via Menotti e via della Pace, sarà temporaneamente spostata su via della Pace, all'altezza dell'intersezione con via Nazario Sauro. La prima fase dei lavori dovrebbe concludersi entro la fine dell'anno. lavori inizieranno il 16 settembre.