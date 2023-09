L’attacco a San Vittore Olona: "Vi siete aumentati lo stipendio e non ci sono più soldi"

"Vi siete aumentati lo stipendio e non ci sono più soldi per il paese". La critica all’amministrazione comunale arriva dalla lista civica Per San vittore Olona Salmoiraghi Sindaco che ha fatto i conti relativi allo stipendio lordo di sindaco ed assessori. "Lo stipendio lordo del sindaco e degli assessori fino al 2022 era di circa euro 2.500 per il sindaco ed euro 1.000 per gli assessori. Nel 2022 questo è passato a più di 4.000 € lordi per il sindaco, più di 2.000 € lordi per vicesindaco e 1.800 lordi per gli assessori. Non abbiamo contestato l’aumento dello stipendio ma la scelta di farlo immediatamente dal 2022 e non in percentuale a salire negli anni successivi, come stabiliva la legge, arrivando a regime nel 2024; oltretutto questo aumento immediato è stato deliberato per merito dei bilanci che ha ricevuto in dote dalla precedente amministrazione, che è stata l’unica a prevedere una diminuzione dei compensi del 10% vedasi la delibera di giunta n.30 del 2012, per cui non accettiamo lezioni da nessuno su questo argomento". Poi l’attacco: "Oggi nelle spese riguardanti il personale non esistono le risorse per l’assunzione del quarto vigile e soldi per poter aiutare le famiglie con figli in difficoltà sono finiti a luglio. Per la prima volta dopo oltre 20 anni l’ufficio Polizia locale ha così dovuto chiudere per alcuni giorni ad agosto per mancanza di personale e i bimbi con difficoltà hanno frequentato i centri estivi senza educatore a fianco". Ch.S.