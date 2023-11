Lago Maggiore osservato speciale

Il centro geofisico Prealpino di Varese prevede per oggi dapprima soleggiato con dissoluzione di banchi di nebbia all’alba sulla pianura e nuvole in arrivo dal Piemonte. Nel pomeriggio nuvoloso o coperto con deboli piogge sparse, in intensificazione in serata. Limite neve in probabile calo fino verso i 1200 metri.

Domenica, invece, cessazione delle piogge notturne di primo mattino, poi miglioramento e via via soleggiato. Lungo le Alpi ancora nuvoloso e un po’ di neve sul confine con forte vento occidentale. Osservato speciale anche il Lago Maggiore, passato dalla condizione di siccità estiva a un livello di piena a pochi cm dai 195 metri sul livello del mare, che rappresentano il livello di piena ordinaria.

Ch.S.