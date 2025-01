La Turbighina chiusa al traffico, disagi e prime polemiche

Primi disagi per gli automobilisti in transito tra Castano Primo e Nosate, a seguito della chiusura al traffico della strada comunale del Cerone, meglio conosciuta come Turbighina, nel tratto di via Tornavento tra i due comuni. La chiusura, che esclude residenti, agricoltori e dipendenti delle attività produttive locali, ha suscitato preoccupazioni sia tra gli automobilisti che tra i rappresentanti locali. La Turbighina, stretta e considerata pericolosa, era utilizzata come scorciatoia per l’aeroporto di Malpensa, data la sua vicinanza alla Superstrada. Con l’introduzione del divieto, a partire da lunedì, numerosi conducenti e camionisti si sono trovati spiazzati dai nuovi cartelli che bloccano il traffico in entrambe le direzioni. Prima della chiusura, la strada era percorsa da circa 1.200 veicoli al giorno.

Il provvedimento è stato adottato dal comune di Castano Primo per motivi di sicurezza, a cui Nosate si è adeguata, pur con qualche riserva. "Siamo molto preoccupati – ha dichiarato il sindaco di Nosate, Roberto Cattaneo – perché la chiusura comporta un aumento del flusso di veicoli, sia leggeri che pesanti, attraverso il nostro territorio, in particolare su via Roma, che è molto stretta. Questo aumenta i rischi di incidenti, dato che spesso non viene rispettato il diritto di precedenza".

Ch.So.