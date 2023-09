La scuola primaria è più sicura Abbattuti gli alberi pericolanti

Il Comune vince la corsa contro il tempo e annuncia che l’anno scolastico inizierà regolarmente. Dopo il sopralluogo agli edifici scolastici al quale hanno partecipato l’architetto Zottarelli, capoufficio tecnico del comune, il dirigente scolastico Finotti, la collaboratrice vicaria Licari e gli assessori ai Lavori Pubblici Davide Spirito e alle Politiche Educative Edoardo Zambon, è arrivato il via libera. "A poco più di un mese dall’evento del 24 luglio possiamo ripetere con certezza la medesima frase pronunciata nell’estate 2020, in pieno covid: a Canegrate l’anno scolastico inizia regolarmente. Alla scuola dell’infanzia tutti i locali sono agibili, puliti e pronti da accogliere da subito il personale e i bambini". Il lucernario divelto dalla furia del vento, in attesa di quello nuovo, è stato sostituito da un struttura provvisoria che ha già mostrato ottima tenuta durante le ultime piogge; le tubature del gas sono state rimesse in sicurezza; il giardino è stato ripulito e ordinato ma sarà più lenta la rimozione dei ceppi che per ragioni inspiegabili sono classificati… "rifiuti speciali". Il panorama è però ben diverso da quello solito. Nella scuola primaria alla ripresa delle lezioni i bimbi troveranno uno scenario irriconoscibile.

"Intorno all’edificio abbiamo perso ben 42 piante d’alto fusto: le foto mostrano una situazione che addolora. Ci vorranno risorse ingenti e soprattutto decenni per colmare le perdite, pesantissime. Ora però anche la scuola primaria è sicura, pronta ad accogliere, già da oggi, il personale e poi gli studenti. Concluso il lavoro enorme di sgombero delle piante vittime del tornado, nell’immediato si libererà il giardino dalle ultime ramaglie e si metteranno in sicurezza i ceppi. Nei prossimi mesi si lavorerà per rendere agibile l’auditorium le cui vetrate di fondo sono state colpite dalle piante divelte dal vento", spiega l’assessore Zambon.

Ben diversa infine la situazione della scuola secondaria, solo marginalmente toccata dal downburst del 24 luglio. Qui sono proseguiti i lavori del quarto lotto (riqualificazione dei bagni). Ed è in dirittura d’arrivo l’intervento sulla palestra con l’efficientamento energetico e si è già concluso l’intervento sul nido.